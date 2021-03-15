Сезон клещей в Псковской области 2021: смогла ли холодная зима повлиять на активность кровососущих

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В январе этого года Псков установил целых 8 температурных рекордов. Как это может повлиять на активность клещей весной, «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

Во второй месяц аномальной зимы погода в Пскове прошла 8 температурных пиков. Логично предположить, что это может как-то повлиять на активность клещей после пробуждения. Однако специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области призывают псковичей не волноваться по этому поводу. Непривычно холодная зима никак не повлияет на активность клещей этой весной.

«Морозная зима не повлияет на клещей. Они проснутся тогда, когда станет тепло. А голодными они будут в любом случае», - отметили специалисты.