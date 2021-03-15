Чем может быть опасно козье молоко весной 2021 года в Псковской области

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О том, какую опасность для здоровья псковичей может представлять козье молоко, "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

Согласно медицинским исследованиям, энцефалит, который представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью людей, может передаваться не только через укусы клещей. Одним из возможных путей передачи этого вируса является употребление в пищу сырого козьего молока.

«Сырое козье молоко считается полезным, но оно несёт и угрозу заражения очень тяжёлой болезнью», - сообщили в Центре.

Специалисты советуют кипятить молоко перед употреблением, чтобы избежать заражения.

Клещевой энцефалит - это вирусная инфекция, которая поражает головной и спинной мозг. Болезнь является опасной и нередко приводит к летальному исходу.