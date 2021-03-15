Специальные маяки поставят в Пскове для сохранения памятников ЮНЕСКО

Фото из архива КП

Для сохранения памятников Пскова, включённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО, установят специальные маяки. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Памятники древнего Пскова были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2019 года. В настоящее время в регионе действует Служба управления объектами ЮНЕСКО, которая постоянно наблюдает за их состоянием.

Для того, чтобы проверка их сохранности была более простой, в Пскове закупили специальные маяки, которые разместят непосредственно на самих памятниках.

«На всех местах, где уже есть повреждения, трещины и какие-то дефекты, устанавливаются подвижные маяки, за которыми ведётся наблюдение. Буквально на них стоит шкала, то есть все движения в одну или другую сторону чётко фиксируются», – сообщил Вадим Нэдик.

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