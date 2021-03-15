Более тысячи метров Октябрьского проспекта отремонтируют в Пскове к 31 августа

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано порядка 1 216 километров дороги Октябрьского проспекта. Об этом сообщили ПАИ со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Зона ремонта протянется от улицы Свердлова до Октябрьской площади, затронется вся Октябрьская площадь и площадь Ленина. Также в работу включат прилегающие участки улиц Советской, Поземского, Воровского у съезда к Кремлю и проезд вдоль Центра Семьи.

Кроме ремонта разрушенного гранитного и бортового камня, в рамках проекта запланировано уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие и геосетку. Подрядчик заменит плавающие люки и отрегулирует новые по высоте.

Местами пешеходная зона будет оборудована брусчаткой, уложена тактильная плитка, разметка будет выполнена с помощью термопластика, а также понизится бордюрный камень. Пешеходных ограждений станет меньше. Они останутся только в трех местах, по стандартам ГОСТ. По зеленой зоне пройдет восстановление газона.

На работы выделено порядка 112 млн рублей, большая часть - из федерального бюджета. Гарантия верхнего слоя покрытия составит 4 года, на бортовой камень 2, а на термопластик 1 год. Сдать работу планируется до 31 августа.