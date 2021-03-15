В Псковской области активны 2 очага распространения коронавируса

Фото Мария Ленц Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В регионе остаются активными 2 очага распространения COVID-19. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В недавнее время в Псковской области 2 очага распространения коронавирусной инфекции были сняты с контроля Роспотребнадзора.

На данный момент в регионе являются действующими 2 очага: специальное профессиональное училище в Себеже и районный Центр специального образования в Острове.

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Псковской области.