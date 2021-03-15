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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 15:54

В Псковской области активны 2 очага распространения коронавируса

Ксения ЯКОВЛЕВАКсения ЯКОВЛЕВА
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Фото Мария Ленц

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В регионе остаются активными 2 очага распространения COVID-19. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В недавнее время в Псковской области 2 очага распространения коронавирусной инфекции были сняты с контроля Роспотребнадзора.

На данный момент в регионе являются действующими 2 очага: специальное профессиональное училище в Себеже и районный Центр специального образования в Острове.

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Псковской области.