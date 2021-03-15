Благоустройство общественных территорий в Псковской области будет определяться голосованием

Фото Официальный туристический портал Псковской области

С этого года в Псковской области выбор проекта благоустройства общественной территории будет определяться результатами голосования граждан. Об этом рассказал в эфире ПАИ-live председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Каждый пскович сможет выбрать понравившийся проект благоустройства и проголосовать за него на портале госуслуг или на специальном портале профильного областного комитета.

«Отправляешь номер телефона, тебе приходит SMS с кодом, который вводится в специальном окне на сайте. Таким образом происходит верификация пользователя, и определяется, что человек голосует за территорию, и что ещё очень важно – один человек может голосовать только за одну территорию», – сообщил Сергей Грахов.

Голосование, на котором будут определены территории для благоустройства в Псковской области в 2022 году, начнётся 26 апреля и закончится 30 мая.