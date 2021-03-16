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Происшествия16 марта 2021 11:25

117 учащихся эвакуировали из псковской школы после сообщения о бомбе

Источник:kp.ru
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Фото: администрация города Пскова

117 учащихся было эвакуировано из псковской вечерней школы в результате анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщили в официальной группе администрации Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники псковского отделения УМВД России, управления МЧС России по Псковской области и управления Росгвардии.

На место также прибыла кинологическая служба. После обследования территории учебного заведения и проведения всех необходимых мероприятий взрывного устройства найдено не было.

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