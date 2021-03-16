В Социальном городке в Пскове может обрушиться арка

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В Социальном городке в Пскове из-за проблемной зоны может обрушиться арка. Об этом, во время посещения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковом объекта, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов

Как сообщили в официальном telegram-канале региона, председатель комитета отметил, что переход между корпусами, представляющий собой арку, может обрушиться, когда внутри установят оборудование и там начнут ходить люди.

Председатель комитета отметил, что недостатки будут устранять. На данный момент вопрос решается конструкторами и инженерами.