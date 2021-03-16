Без окон и дверей работают сотрудники «Почты России» в Великолукском районе

Фото: газета Великолукского района «Наш путь»

В деревне Дубрава-1 Великолукского района сотрудникам «Почты России» приходится работать в чрезвычайных условиях. Полуразрушенное здание без окон и дверей в данный момент для жителей выполняет функцию почты, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

Жительница Великолукского района больше не смогла молчать о таких условиях труда для работников «Почты России» в Дубрава-1. Об этом она написала в группе ВКонтакте Дубрава «Городок»:

Фото: газета Великолукского района «Наш путь»

—Хочу представить вам фото, в каких условиях работают сотрудники почты в поселке Дубрава-1. Люди отзывчивые, исполнительные, внимательные, и оторопь берет, когда понимаешь, что их начальство относится к ним, как к пустому месту. Любуйтесь и, пожалуйста, делитесь дальше, чтоб наконец-то «Почта России» в области и в Москве увидела, что происходит при их бездействии. На фото здание, в котором находится наша почта…

Руководство Почты ещё по осени взяло на себя обязательство предоставить сотрудникам новое здание, однако подвижек в этом вопросе более не произошло. Подробнее читайте на сайте Псковского агентства информации.