В Великих Луках ученики начальной школы занимались физкультурой в коридорах

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Великих Луках из-за плохого состояния спортзала учащиеся начальной школы занимались физкультурой в коридорах. Об этом «Комсомольской правда в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

После жалоб родителей учащихся «Педагогического лицея», прокуратура провела в общеобразовательном ученом заведении проверку.

В ходе неё выяснилось, что с 2019 года спортивный зал лицея не использовался по назначению. Как объяснили в прокуратуре, такое решение было принято «ввиду признания его состояния и технических конструкций опасными для нахождения людей в помещении».

Из-за отсутствия специализированного помещения, обучающимся начальных классов приходилось заниматься физкультурой в коридорах образовательного учреждения.

В прокуратуре отметили, что это ущемляет права детей и сейчас в целях устранения выявленных нарушений в адрес Главы Администрации города Великие Луки внесено представление, которое находится на рассмотрении.