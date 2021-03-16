Псковский молодежный центр выпустит диск с песнями местных музыкантов

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Псковский городской молодёжный центр планирует отыскать музыкальные таланты Псковщины, чтобы выпустить первый сборник музыкальных талантов «МузАктив». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

На выпуск в сборнике может претендовать любой музыкальный коллектив и независимый солист любого жанра, а также cover-исполнителя.

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету, где необходимо описать себя или деятельность группы (Приложение №1), и отправить её вместе с треком до 21 марта на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «МузАктив».

Компакт-диск и альбом будет опубликован в соцсетях с лучшими исполнителями и их треками. Тот, кто войдёт в плейлист, получит свою копию диска «МузАктив».