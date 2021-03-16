Названо самое знаковое событие 2021 года в автоспорте Псковской области

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Самое знаковое событие 2021 года в автоспорте, которое пройдет на территории Псковской области, назвал президент Федерации автоспорта региона глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live .

«На мой взгляд, самое знаковое событие в автоспорте Псковской области в этом году – это четвёртый этап чемпионата России по ралли, финальный этап чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» – ралли «Псков – 2021», – отметил гость эфира. Он добавил, что в этом году отмечается 20-летие «ралли Псков» и 10-летие – проекта «Трофей Александра Невского».

Раллийные гонки пройдут в Псковском, Печорском, Палкинском районах с 29 июля по 1 августа. В этом году так совпало, делится спикер, что спортсмены поборется за «Трофей Александра Невского» именно в год 800-летия святого князя Александра Невского.

«Мы рассчитываем устроить яркий, хороший праздник для Пскова, для районов и вообще для всех спортсменов, которые к нам в течении 20 лет приезжали, готовим приглашения для спортсменов. Надеюсь, что к этому времени ограничения по коронавирусу будут сняты», – заключил Олег Мыслевич.

Псковская область по мнению профессионалов имеет удобное расположение для проведения ралли.

«Ралли очень развито в прибалтийских странах, в постсоветском пространстве – это Эстония, Латвия, и многие спортсмены до пандемии принимали участие в наших соревнованиях, надеюсь мы соберем лучших из лучших раллистов в конце июля в Пскове», – заключил Олег Мыслевич.