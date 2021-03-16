Организатора кибергонок ищут среди псковичей

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В Псковской области ищут человека, способного стать частью компьютерного автоспорта России, рассказал в эфире ПАИ-live президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич.

«Мы сейчас ищем человека, кто мог бы стать частью компьютерного автоспорта России на территории области. Поэтому, если у кого-то глаза горят, и он понимает в компьютерах и компьютерных играх, и что нужно непосредственно для того, чтобы эти соревнования организовать, мы будем этому содействовать», – заявил Олег Мыслевич.

Кроме этого, спикер назвал самое главное событие автоспорта в 2021 году в Псковской области.