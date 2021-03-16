Определен самый заражённый коронавирусом район Псковской области

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В Псковской области на данный момент проведено 267 164 исследований с начала пандемии. За это время в регионе выявлено 33 336 заболевших коронавирусом человек. В тройке лидеров по заболеваниям остаются Псковский, Островский и Невельский район.
Рейтинг по районам:
Псковский район – 2780
Островский район – 1689
Невельский район – 1316
Порховский район – 1082
Опочецкий район и Новосокольнический район – 874
Великолукский район – 758
Дедовичский район – 662
Печорский район – 631
Себежский район – 522
Плюсский район – 498
Гдовский район – 457
Палкинский район – 358
Струго-Красненский район – 330
Куньинский район – 317
Бежаницкий район - 316
Дновский район и Новоржевский район – 297
Пустошкинский район – 293
Пушкиногорский район - 289
Пыталовский район – 264
Локнянский район - 231
Красногородский район – 193
Усвятский район – 139
Иногородние (с 30.12.2020) - 43