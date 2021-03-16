Определен самый заражённый коронавирусом район Псковской области

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В Псковской области на данный момент проведено 267 164 исследований с начала пандемии. За это время в регионе выявлено 33 336 заболевших коронавирусом человек. В тройке лидеров по заболеваниям остаются Псковский, Островский и Невельский район.

Рейтинг по районам:

Псковский район – 2780

Островский район – 1689

Невельский район – 1316

Порховский район – 1082

Опочецкий район и Новосокольнический район – 874

Великолукский район – 758

Дедовичский район – 662

Печорский район – 631

Себежский район – 522

Плюсский район – 498

Гдовский район – 457

Палкинский район – 358

Струго-Красненский район – 330

Куньинский район – 317

Бежаницкий район - 316

Дновский район и Новоржевский район – 297

Пустошкинский район – 293

Пушкиногорский район - 289

Пыталовский район – 264

Локнянский район - 231

Красногородский район – 193

Усвятский район – 139

Иногородние (с 30.12.2020) - 43