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Дом. Семья16 марта 2021 16:30

Зооприют Порхова приглашает на «День добрых дел»: работы хватит на всех

Ольга ЧЕРНЫШЕВАОльга ЧЕРНЫШЕВА
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Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В субботу, 20 марта, Порховский приют для животных «Добрый» объявляет «День добрых дел». Об этом руководители пункта передержки бездомных животных сообщили ПАИ.

До волонтеров запланировано: уборка территории, собачьих вальеров и кошачьего отделения. А также выгул собак.

«Работы хватит для всех. С собой необходимо иметь рабочие перчатки, одежду и обувь», - обратились зоозащитники к волонтёрам и напомнили, что приют откроется с 12:00.

В данный момент приюту необходимы крупы: рис, гречка, макароны; мясные продукты; древесный наполнитель; карабины, вертлюгом и цепи; лежанки для кошек; антибиотики; средства для мытья посуды и полов.

Живой уголок