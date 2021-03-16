Родителей спасённых из подо льда двух псковских подростков могут привлечь к ответственности

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Пскович на реке Великой вечером, 15 марта, спас двух тонувших юных горожан. Полиция проведет проверку по факту инцидента с детьми, оставленными без присмотра, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В Пскове 15 марта около 19 часов в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о происшествии на реке Великой. Как выяснилось, двое мальчиков 10 и 11 лет решили погулять у речки, а затем вышли на тонкий лед и провалились в воду» - сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В это же время по берегу в сторону городского пляжа на велосипеде ехал 41-летний пскович, который стал спасителем для ребят. Один сразу после спасения сбежал, а другой с переохлаждением был доставлен в областную детскую больницу.

В настоящее время полиция проводит проверку, а также рассматривает вопрос о привлечении родителей этих детей к ответственности согласно статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП Российской Федерации.

Родители подростков узнали о произошедшем только после звонка сотрудников полиции. Чтобы предупредить такого рода экстремальных ситуаций, УМВД России по городу Пскову просит родителей не оставлять детей без присмотра, тем более - в таком раннем возрасте.

«Необходимо знать, чем они занимаются в свободное время, организовывать их досуг, рассказывать о правилах соблюдения личной безопасности. На эту тему сотрудники ПДН регулярно проводят профилактические беседы в школах с участием учеников и преподавателей, постоянно обсуждают данную проблему в семьях» - объяснили в ведомстве.

Как отметил в разговоре с полицией Андрей Стругин, он сам является отцом двоих детей, важно совместными усилиями уберечь от беды наших мальчишек и девчонок: «Пусть у них в жизни никогда не будет подобного горького опыта».

Сотрудники полиции выражают искреннюю благодарность земляку за проявленные им мужество и самоотверженность.