11-летнего мальчика разыскивают в Великих Луках

Фото: поисковый отряд "След"

Одиннадцатилетнего мальчика разыскивают в Великих Луках. Об этом в своей официальной группе сообщила руководитель поискового отряда «След».

Баглай Даниил Эдуардович ушел из дома на набережной Лейтенанта Шмидта, 9 во второй половине дня 13 марта. Последний раз его видели в районе улиц Ботвина, Некрасова, Герцена. Сообщается, что мальчик был одет в красную куртку с опушкой.

Тех, кто обладает какой-нибудь информации о Данииле, просят сообщить по телефону 02 или 8-911-376-76-76.