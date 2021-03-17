В Псковской области выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 17 марта

В Псковской области за сутки обнаружили 66 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 33 тысячи 402 человека.

Статистику опубликовал глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Он также сообщил, что за сутки 89 человек вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 22 тысячи 325 псковичей.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 298 тысяч 677 человек, за сутки – 1 414.