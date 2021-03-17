Михаил Ведерников рассказал, что ямочный ремонт дорог в Пскове – временная мера

Фото: Арсений Тимашов

Ямочный ремонт дорог в Пскове щебнем с битумом – это временная мера. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос местного жителя, сообщает официальный telegram-канал региона.

Пскович спросил у губернатора, «что это за новый вид ремонта Октябрьского проспекта какой-то глиной? Или чем-то похожим на нее». Он также обратил внимание на то, что год назад говорили, что ямочного ремонта щебнем с битумом больше не будет.

Михаил Ведерников ответил, что такой ремонт – временная мера, чтобы сейчас не ездить по ямам. «Нормально будут делать, когда просохнут дороги. Октябрьский в этом году под капремонт», – сообщил глава региона.