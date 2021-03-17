Мобильное почтовое отделение поставят в Дубрава-1 вместо дома без окон и дверей

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Отделение почтовой связи в деревне Дубрава-1 Великолукского района взволновало псковичей своей изношенностью и условиями, не пригодными к труду. Руководство УФПС Псковской области рассказало «Комсомольской правде в Пскове», как планируется решить эту проблему.

«Здание, в котором располагается отделение почтовой связи 182180 Дубрава-1, Администрация Великолукского района признала аварийным и уже готовит его к сносу» - сообщили в пресс-службе «Почты России».

В данный момент обветшалое здание нынешнего отделения почты в Дубрава-1 находится в собственности АО «Почта России». Руководство УФПС знает об аварийности объекта и непригодности его к размещению почтового оператора.

В адрес администрации района УФСП обращалось с просьбой предоставить вариант, в который могло бы переехать отделение почтовой связи. Обсуждение о представлении взаимозаменяемого объекта медленно двигали решение проблемы.

В настоящее время руководство УФСП предложило Администрации района создать мобильное отделение почтовой связи. Для этого необходим только земельный участок.

«Мы делаем все возможное, чтобы новое отделение в поселке Дубрава-1 появилось в кратчайшие сроки» - обратились к псковичам в УСП Псковской области.