Доля псковских организаций, получивших прибыль, снизилась за год на 6%

Почти половина псковских организаций не получили прибыль в 2020 году

Доля псковских организаций, получивших прибыль, за год снизилась на 6%. Об этом сообщает Псковстат.

В 2020 году прибыль смогли получить лишь 58,4%. В 2019 году ее смогли получить 64,4% компаний. Сообщается, что снижение доли прибыльных организаций наблюдается практически по всем видам деятельности, кроме сельского, лесного хозяйства, охоты, оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств, обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха.

По итогам деятельности прибыль на сумму 14662,6 млн рублей получили 164 организации, что составляет 92,9% к значению предыдущего года. Убыток был у 117 организаций и составил 3052 млн рублей, что в 2,1 раза превысило убыток за 2019 год.