В Пскове на крупных перекрестках оборудуют камеры видеофиксации

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В Пскове на всех крупных перекрестках оборудуют до четырех камер видеофиксации. Об этом во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на Рижский проспект заявил представитель ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Планируем новые камеры на пешеходных переходах. Камеры будут прописаны в «Яндекс. Картах, предупреждая водителя о том, что нужно снизить скорость. На перекрестках будет до 4 камер, мы над ними работаем, сейчас только скоростной режим», – рассказал представитель ведомства.

Михаил Ведерников отметил, что в городе необходим контроль скорости движения автомобилей. «Камеры — это прежде всего безопасность, если люди их видят, то соблюдают скоростной режим. Когда осуществляется ремонт на дорогах, должно работать светопредупредительное оборудование. Машины [мобильного контроля — ред.] не должны мешать ни движению, ни людям», – сказал губернатор.