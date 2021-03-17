Названы самые зараженные районы Псковской области

.

С начала пандемии в Псковской области проведено 298 677 исследований. За это время было выявлено 33 402 зараженных коронавирусом. Выявлены новые смерти. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В тройке лидеров по заболеваниям остаются Псковский, Островский и Невельский район. Среди иногородних с 30 декабря зафиксировано 43 заболевших.

Статистика по регионам:

Псковский район – 2783

Островский район – 1689

Невельский район – 1319

Порховский район – 1083

Новосокольнический район – 878

Опочецкий район – 875

Великолукский район – 762

Дедовичский район – 662

Печорский район – 632

Себежский район – 522

Плюсский район – 505

Гдовский район – 457

Палкинский район – 358

Куньинский район – 320

Струго-Красненский район – 330

Бежаницкий район - 316

Дновский район и Новоржевский район – 297

Пустошкинский район – 294

Пушкиногорский район - 289

Пыталовский район – 264

Локнянский район - 231

Красногородский район – 193

Усвятский район – 139