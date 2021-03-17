Названы самые зараженные районы Псковской области

.
С начала пандемии в Псковской области проведено 298 677 исследований. За это время было выявлено 33 402 зараженных коронавирусом. Выявлены новые смерти. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
В тройке лидеров по заболеваниям остаются Псковский, Островский и Невельский район. Среди иногородних с 30 декабря зафиксировано 43 заболевших.
Статистика по регионам:
Псковский район – 2783
Островский район – 1689
Невельский район – 1319
Порховский район – 1083
Новосокольнический район – 878
Опочецкий район – 875
Великолукский район – 762
Дедовичский район – 662
Печорский район – 632
Себежский район – 522
Плюсский район – 505
Гдовский район – 457
Палкинский район – 358
Куньинский район – 320
Струго-Красненский район – 330
Бежаницкий район - 316
Дновский район и Новоржевский район – 297
Пустошкинский район – 294
Пушкиногорский район - 289
Пыталовский район – 264
Локнянский район - 231
Красногородский район – 193
Усвятский район – 139