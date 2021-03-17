«Наши средства на нуле»: псковский приют для животных просит о помощи

Зоозащитной организации «Шанс» требуется помощь неравнодушных псковичей Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Псковский приют для животных «Шанс», в котором на данный момент проживает 210 собак, просит псковичей оказать им материальную помощь. Зоозащитники сообщают в официальной группе приюта, что организация находится в критическом состоянии и тонет в долгах.

«Сейчас мы переживаем очень тяжелое время. Пожалуйста, не проходите мимо! Нам срочно нужно закупить запас еды для собак! Пока еще морозит и питания должно быть в достатке.

Рис закончился! Фарш привезли нам в долг, а нужно еще столько же», — пишут зоозащитники. В приют постоянно поступают больные и истощённые животные со всего города.

Кроме того, «заботливые» местные жители не редко подкидывают к дверям шанса коробки щенят. Малыши, помещающиеся в первые дни в коробку, уже через несколько месяцев вырастают в десяток крупных особей — критическое для переполненного приюта количество.

Зоозащитники рассказали, что помимо еды им каждый месяц приходится оплачивать коммунальные услуги, закупать вакцину и материал для стерилизации животных. Без света и электроэнергии не будет тепла в бытовке, можно будет забыть про стерилизацию, горячую воду и быстрое приготовление пищи животным.

Работники «Шанса» сообщили, что сейчас приюту необходимо собрать более 147 тысяч рублей. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании группы приюта. В организации обращают внимание, что никогда не высылают реквизиты для помощи в личные сообщения.