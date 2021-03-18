Социальную выплату на приобретения жилья получат порядка 20-ти псковских семей

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В течение недели 19-ти семьям Псковской области выдадут социальную выплату на приобретение жилья. Об этом сообщил представитель регионального комитета по социальной защите во время приема граждан у губернатора, пишет ПАИ.

Пскович Виталий Смирнов обратился к главе региона с вопросом о получении субсидий на приобретение жилья в рамках областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей области».

Пскович поделился, что уже 12 лет состоит в программе «Молодая семья». Однако до сих пор не получил жилья. Мужчина отметил, что этот вопрос уже успел решить самостоятельно: «Накопили капитал, нужно было менять условия жилья, взяли ипотеку, платили».

Губернатор отметил, что с прошлого года субсидию успели получить уже порядка 10-ти семей, а это показывает неплохую динамику программы.