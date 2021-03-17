В Псковской полиции служебные собаки заболели после съеденного корма премиум класса

Фото из архива КП

В Псковской области заболело целое подразделение служебных собак регионального управления МВД. Как сообщил «Комсомольской правде в Пскове» источник, приближенный к ведомству, четвероногих почти год кормили некачественным кормом, из-за которого у животных появились проблемы со здоровьем, которые привели к истощению собак.

По данным источника, животных кормили сухим полнорационным кормом премиум класса «Royal Guard». Но качество оказалось сомнительным. Первая закупка обошлась полиции более чем в 1 млн рублей. Поставки

осуществлялись по госконтракту и контролировались руководством и ветеринарным контролем «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Псковской области».

- В результате употребления данного корма у ряда служебных собак были выявлены заболевания органов пищеварения и аллергические реакции. В процессе кормления стало наблюдаться истощение животных. Несмотря на сомнение в подлинности качественных характеристиках корма, указанных производителем на упаковках товара, заказчик осуществил дополнительную заявку на поставку второй части товара весом 5473 килограмм сухого корма, - сообщил источник.

В общей сложности на две закупки корма ведомство потратило больше 2 миллионов рублей

Эксперты «Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории» изучили образец корма и заключили, что он не соответствует нормативам питания служебных собак.

Материалы проверки направлены в Следственное управление следственного комитета России по Псковской области. В случае доказательств преступления, виновным может быть назначена ответственность в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, лишение свободы от 4 месяцев, исправительные работы или отстранение от службы не менее, чем на три года.