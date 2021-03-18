Псковские врачи спасли пациентку со 100%-м поражением лёгких при коронавирусе

Пациентка проходила длительное, но успешное лечение. Фото Псковской областной инфекционной больницы

Новой историей о трудной борьбе и спасении пациента рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Псковской инфекционной больницы Варвара Оконечникова в своем Instagram-аккаунте.

В январе 2021 года в реанимационное отделение инфекционки поступила 57-летняя Людмила К. с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19» и двусторонней пневмонией.

Крайне-тяжелое состояние пациентки сопровождалось огромным количеством серьезных болезней: тромбоз, ишемическая болезнь сердца, гипертония и ещё порядка 10-ти серьезных и достаточно пугающих диагнозов вставали на пути лечения.

«Компьютерная томография органов грудной клетки выявила стопроцентное поражение лёгких с двух сторон. Это значит, что дышать нечем. Совсем» - вспоминает Варвара Оконечникова.

Благодаря кропотливой работе и грамотному лечению, постепенно пациентку удалось отлучить от аппарата и запустить её собственные лёгкие. Это была большая победа.

После 50-ти дней строго изолированного постельного режима следующим этапом стала работа специалистов по лечебной физкультуре и психологов: «изолированный одноместный реанимационный бокс тоже оказывает психологическую нагрузку».

На этом этапе у Людмилы К. началась положительная динамика лечения. Уменьшился объем поражения лёгких, появилась возможность перевода пациентки на упрощённую систему поддержки дыхания, а вскоре компьютерная томография показала переход на финишную стадию перед выздоравлкнием.

«Это большая работа и победа, не только наша, но и пациентки! Хотелось бы пожелать ей от всего сердца скорейшего восстановления после тяжёлой и коварной болезни. Реанимация — это отделение, где находятся пациенты в критическом состоянии, находятся между жизнью и смертью. Мы — та, тонкая грань, разделяющая эти параллели. Мы выкладываемся изо всех сил, у нас тоже есть родные, которые нас ждут дома. Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома», — написала реаниматолог.

Фотография сделана с разрешения пациентки.