Начинать работу в огороде советует народный календарь

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Сегодня, 18 марта, в православном календаре день мученика Конона Градаря. Как пишет calend.ru, при жизни он запомнился большой работой при возделывании огородов. Эта дата и стала издревле считаться началом работ на огороде.

В этот день принято замачивать семена овощей и начинать копать огород и удобрять грядки. Есть даже поговорки: «Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез», «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка».

Начинать работу на огороде сегодня принято в любую погоду, ведь от этого зависит и урожай: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много».

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ТРЕХ БЕД

Избежать три беды: мошек, засухи и червяков можно по обычаю. Необходимо выкопать в земле три лунки и засыпая их приговаривая: «одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей».

ИЗУЧАЕМ ПОГОДУ

Сегодня можно обратить внимание на погоду. Считается, что если на Корона стоит солнечная погода - летом града не будет. Также с этого дня утренние морозцы становятся всё легче. А по поверию их обязательно должно пройти ещё 40.