Родные умершей псковички выбросили ее 19-летнего кота умирать на улицу

Фото: "Зоозащита".

Псковичи бросили умирать на улицу 19-летнего кота своего умершего родственника. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказали работники псковской зоозащитной организации.

Волонтеры псковской «Зоозащиты» отметили, что история на первый взгляд вполне дежурная, им уже десятки, если не сотни раз, приходилось просить о помощи, искать передержку или забирать животных в приют. Однако то, как цинично выбросили на улицу этого кота, всю жизнь жившего бок о бок с близким тебе человеком, не смогло оставить никого равнодушным. «Как можно глубокого старика, которого 19 лет гладили руки мамы бросить? Как?!» — спрашивают работники приюта.

«Умирает человек. Оооо… как мухи летят родственники на большой квартирный пирог. А в квартире — кот. Вот незадача. Хотя она решается родственничками очень просто — вон на улицу», — с грустью сообщили зоозащитники.

Фото: "Зоозащита".

Пока что работники приюта не уверены, как поведет себя у них кот и как воспримут его другие четвероногие обитатели «Зоозащиты». Однако оставить его умирать за батареей в подъезде они не смогли.

«Старики должны доживать свой век в самой сильной, крепкой, душевной любви! Никогда не бросайте стариков! Это не просто грех — это безнравственность, низость и мерзость», — отметили волонтеры.

Неравнодушные псковичи в комментариях не смогли удержаться от осуждающих комментариев, пожалели кота и отметили, что людям, которые его выкинули, «за все воздастся».