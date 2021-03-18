Как изменилось поведение клиентов в сети Tele2 за год удаленки

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Tele2 оценила особенности потребления услуг связи своими клиентами на Северо-Западе во время пандемии в 2020 году. Даже при значительном росте трафика и изменении географии его распределения, качество работы сети Tele2 оставалось на высоком уровне.

Изменение географии и рост потребления

После перехода предприятий на удаленный режим работы, жители Северо-Запада стали чаще уезжать загород и на дачи. Tele2 проанализировала изменения в распределении интернет-трафика в период режима ограничений в Псковской, Калининградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской областях, республике Карелии, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В первые недели апреля прошлого года, когда был объявлен всеобщий режим самоизоляции, население мигрировало из столиц регионов в область.

Наибольший рост трафика на Северо-Западе был зафиксирован в Новгородской области – на 45% по сравнению с предыдущими неделями, когда все население жило привычной жизнью. На втором месте оказалась Ленинградская область, где потребление мобильного интернета увеличилось на 36%, а на третьем месте районы республики Карелии - 30%. В Псковской области рост трафика в районах области составил в среднем 18%, но в некоторых районах прирастал до 36%. После отмены ограничений ситуация стабилизировалась. За 2020 год интернет-трафик в сети Tele2 по Северо-Западу увеличился на 30%, а в стандарте 4G на 50%.

Качество связи Tele2 стало еще выше в Псковской области

В Псковской области рост трафика в сети 4G за 2020 год составил 67%. Оператор увеличил за прошедший год число базовых станций с поддержкой 4G на 58%. Новые базовые станции построили в областном центре, а также в Великих Луках, Печорах, Пыталове, в деревнях Блажи, Лобок, Родине и Рудне. Планомерное развитие сети позволило расширить покрытие и обеспечить качество и надежность мобильного интернета даже при стремительно растущем трафике.

Путешествия по стране

Изменилась и роумингавая активность клиентов оператора. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на новогодних каникулах, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а общий пассажиропоток за границу сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Псковичи чаще всего путешествовали в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Москву. Число абонентов, приехавших в Псковскую область из других регионов, выросло на 22% в сравнении год к году. Гости активно посещали Псков и Пушкинские горы, а также многочисленные старинные монастыри и крепости по всей области.

Кино, учеба, Cyberhero

С помощью технологии big data аналитики Tele2 проанализировали, на что чаще всего расходовали интернет-трафик абоненты. Самым популярным видом досуга стал просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах – 73%, далее по популярности идут образовательные сайты - 20%, а 7% пользователей читали книги.

Отметим, что самыми скачиваемыми книгами за время пандемии по данным сервиса «Tele2 Книги» стали издания из раздела «Психология», а самой популярной бесплатной книгой стал «Брак без крика и ссор», на третьем месте – «Идиот» Достоевского. Хотя годом ранее бестселлерами становились книги в жанре фэнтези. Также растет интерес и к киберспорту. На Северо-Западе наиболее активными оказались Петербуржцы. За 2020 год на платформе Cyberhero количество игроков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилось более чем в 5 раз.