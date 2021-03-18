Детские турниры всероссийских соревнований по шахматам стартуют в Псковской области

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Детские турниры всероссийских соревнований «Белая ладья» среди школьных команд проходят в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Минспорта РФ. Проведут их в три этапа.

Первый этап — Чемпионат школы. Соревнования среди учащихся 2-х по 11-х классов будут проходить в школах до 25 марта. По итогам сформируют сборную команду для участия в городских/районных соревнованиях.

Второй этап будет проходить с 26 марта по 12 апреля. Соревнования сборных команд школ в муниципальных образованиях районов и городов.

Третий этап — финальный областной этап соревнований между лучшими командами школ каждого муниципального образования. Будут проводиться ориентировочно с 24 апреля по 8 мая 2021 года. Участвуют команды школ — победители районных соревнований, занявшие 1–2 место от города Великие Луки и призовые места в городе Пскове. Результаты выступления команд входят в зачет областной Спартакиады учащихся.

Четвертый этап будет всероссийским. В федеральных соревнованиях будет участвовать команда-победительница III этапа. Финальные турниры пройдут с 1 по 11 июня в Сочи.

К участию на второй и третьем этапах допускаются команды, в состав которых входят обучающиеся одного общеобразовательного учреждения, год рождения которых 2007 года и моложе. К участию на этих этапах не допускаются команды детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства.