Горы, степи и море: как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Фото Полины Королевой

«Псковская правда» рассказала историю псковички, которая переехала жить в Крым и нашла там свое счастье.

Полина Королева изначально уехала учиться в Санкт-Петербург. В какой-то момент она устала от большого город, поехала отдыхать в Крым и вернуться обратно уже не смогла. Сначала ее сердце покорили горы, степи и море, а потом — будущий муж.

Девушка осталась жить на полуострове, открыв для себя в буквальном смысле слова «совсем другой мир». Кстати, псковичка рассказала, что средняя зарплата в Крыму небольшая, при этом цены в магазинах такие, словно там живут сплошь миллионеры. Так что теперь она приезжает в Псков и на наши ценники смотри уже совсем не так, как раньше.

Историю читайте в материале «Псковской правды»