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Памятные сувениры смогут получить псковичи за фото из Крыма. Об этом сообщили на официальной странице города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Фоточеллендж организует совет по молодёжной политике при Главе города Пскова. Акция приурочена к Дню воссоединения Крыма с Россией.

Для участия нужно вступить в группу совета по молодёжной политике города Пскова в соцсети «ВКонтакте», выложить на свою страницу в Facebook, «ВКонтакте» или Instagram фото своего отдыха или путешествий по Крыму и добавить хештеги #КрымскаяВесна, #РоссияСевастопольКрым и #КрымскаяВесна60.

Конкурс будет проходить с 18 по 30 марта 2021 года. Участников ждут памятные сувениры от организаторов, а авторы лучших снимков получат подарки от партнёров акции.