Ганзейский промотур для блогеров пройдёт в Пскове

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Ганзейский промотур для блогеров планируется провести в Пскове на следующих выходных, рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь в эфире проекта ПАИ-live.

Она отметила, что в Псков собирается приехать небольшая группа блогеров. В рамках проекта по расширению и усилению Ганзейского пути им покажут туристические объекты, достопримечательности, культурные и развлекательные объекты. «Мы собираем группу в следующие выходные и постараемся показать всё, что мы можем за три дня», – отметила спикер

За лучшие посты блогеров планируется наградить. Кристина Кобызь напомнила, что Ганзейский путь включает в себя Выборг, Псков, Гатчину с российской стороны и Вильянди с Тарту с эстонской стороны и обратила внимание на то, что из-за пандемии экскурсия будет проводиться на российской стороне.

Результатом мероприятия станет продвижение маршрута, о котором узнает больше туристов не только из СЗФО, но и других частей России. «Надеемся, что промотур посетят блогеры из Санкт-Петербурга и Карелии», – подчеркнула Кристина Кобызь.