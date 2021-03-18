Из-за «просушки» дорог в Псковской области вводят запреты для осевого транспорта

Фото из архива КП

С 22 марта по 20 апреля в Псковской области вводится ограничение по передвиженю осевых транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального значения.

«Предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки. Исключение составляют 37 участков дорог, на которых устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки в период действия весенних ограничений» - пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Дополнительную информацию по условиям проезда в этот период можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, д. 7а. Или по номерам: 298–812, 298–813 (отдел весового контроля).