С 1 апреля изменится процедура сдачи на права в Псковской области

В Госавтоинспекции объявили об изменении процедуры сдачи на водительские права с 1 апреля 2021 года, пишет «Интерфакс».

Теперь для кандидатов в водители легкового, грузового, а также автобусов и составов транспортных средств не будет отдельного экзамена по вождению.

«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», - отметили в ГИБДД.

Для обучающихся на вождение мототранспортных средств, практический экзамен будет проводиться на прежних условиях. Однако всех также коснется измененный перечень ошибок и нарушений, за которые пойдут штрафные баллы.

«Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Забыть пристегнуться или взять в руки телефон - станет причиной прекращения проведения практического экзамена. Но все также для получения положительной оценки кандидату нужно будет продемонстрировать навыки управления машиной в условиях реальной дорожной обстановки. Как и ранее, допустимое количество штрафных баллов - 5.

Теперь на экзамене в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели из кандидатов, ожидающих своей очереди и представителей общественных организаций, автошкол. В ведомстве уверены, такой метод позволит повысить прозрачность экзамена и ускорить разрешения спорных ситуаций.