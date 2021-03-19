Неординарный подход сотрудников псковских теплосетей спас парковку фитнес-центра

Фото: муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети».

Несколько дней подряд сотрудники псковских теплосетей работают у дома № 9А, по улице Рокоссовского. Об этом работники предприятия рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Около фитнес-клуба в Пскове произошла утечка на сетях горячего водоснабжения. Сотрудники оцепили место проведения работ, расставили предупреждающие знаки и оповестили управляющую компанию.

В теплосетях рассказали, что работу могли бы выполнить и за день, но тогда пришлось бы было демонтировать забор, бордюрный камень, и раскопать всю парковку. «Наши коллеги подошли к работе очень сдержанно, можно сказать — творчески», — рассказали они.

Поврежденные трубы были изрядно изношены и не имели пластиковой изоляции. Сейчас на смену изношенных сетей будут уложены новые. Сотрудники теплосетей отметили, что всё будет заизолировано и прослужит ещё долгие годы.