Сотрудники ГИМС предупредили рыбаков об опасности весной 2021

Фото: @mchspskov

Напомнить о действующем запрете выхода на лёд реки Великая 17 марта лично оправился государственный инспектор Псковской области Павел Посадский на катере на воздушной подушке, пишет официальный Instagram-аккаунт ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: @mchspskov

«В этот раз желающих опробовать лёд на прочность оказалось не так много: увидев участников рейда, некоторые рыболовы поспешили покинуть акваторию реки» - сообщили в посте.

Фото: @mchspskov

На подобные профилактические рейды инспекторы выезжают ежедневно. В настоящее время лед стал не так прочен и на его поверхности наблюдается большое количество промоин, трещин и заломов.