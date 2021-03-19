В эти выходные зима нанесет последний удар по Псковской области

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В воскресенье, 21 марта, зима ударит по региону в последний раз. Ожидается выпадение мокрого снега. Рассказало ПАИ со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«В эти выходные зима нанесет еще один, последний удар» - сообщила Тала Нещадимова, добавив, что морозная погода еще сохранится.

По словам специалиста, на текущей и следующей неделе Псковская область будет прощаться с зимой. Сейчас погода уже зафиксировалась в рамках климатической нормы. А во второй половине следующей недели дневная температура воздуха значительно разогреется.

«Весна должна начинаться в конце марта – начале апреля. Сейчас всё идёт как раз так, как и должно идти», - уточнила специалист.