В Псковской области начались съемки 12-серийного фильма

Фото: «Земля новоржевская».

В Новоржевском районе приступили к съемкам 12-серийного фильма «Деревенская драма», сообщает районная газета «Земля новоржевская».

Действия фильма происходят в конце 1960-х годов в глубокой провинции, деревне Емельяновка. В центре сюжета – яркая любовная драма.

Основные съемки проходят в Пушкинских Горах. Но несколько сцен планируется снять в Новоржевском районе. В частности вчера съемочная группа нашла в деревне Жадрицы подходящие для съемки отдельных эпизодов места, так что часть фильма отсняли именно там.

Фото: «Земля новоржевская».

В съемках в качестве массовки принимают участие местные жители.

Съемками занимается студия «Русский проект» совместно с киностудией «Мосфильм». Режиссером проекта выступает Юрий Мороз, продюсирует сериал Денис Евстигнеев. В ролях — Виктория Исакова, Марат Башаров, Ирина Пегова, Анна Уколова и другие.