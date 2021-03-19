«Решили на речке погулять»: родителей еще 4-х гуляющих по льду подростков накажет полиция

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Псковские полицейские предотвратили повторение серьезного инцидента, который мог произойти с беспечными подростками. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вчера около семи часов вечера в полицию сообщили, что на льду реки Великой со стороны улицы Макима Горького замечены четверо несовершеннолетних. Экипаж патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову немедленно выехал на место происшествия.

Сотрудники полиции вывели школьников на берег и опросили. Гулявшими по реке оказались учащиеся 6 и 7 класса псковской школы. Мальчики рассказали, что живут они в районе улиц Народной и Киселева и просто «решили на речке погулять». Полицейские объяснили юным горожанам, что такие прогулки могут закончиться бедой и напомнили, как 15 марта здесь чуть не утонули двое детей.

Наряд ППС доставил учащихся по домам и передал «искателей приключений» родителям. Решается вопрос о привлечении родителей этих ребят к ответственности.