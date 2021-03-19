Юрист: наказать за мобильник в псковских школах не смогут

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Недавно в Псковской области в силу вступил запрет на использование мобильных телефонов во время учебного процесса. Это заявление в Пскове многие восприняли очень остро. Таким образом, администрация школы № 24 города Пскова решила обязать учеников сдавать мобильные телефоны перед каждым уроком «в специально отведенное место».

Ответ на вопрос: "имеет ли право учитель наказать ребенка за несоблюдения запрета на пользование телефоном в школе" дала исполнительный директор Псковской региональной Ассоциации юристов Неля Лебедева.

«Любые наказания за несоблюдение этого запрета точно будут незаконны, - прокомментировала Неля Лебедева - ни оштрафовать, ни поставить плохую оценку за поведение ученику, который не сдаст телефон, нельзя». «Есть Конституция, которая защищает личное имущество и запрещает его отнимать», - напомнила она.

Как оказалось, за нарушение новых правил, установленных «Положением об использовании мобильной связи в период образовательного процесса» ученикам может грозить только замечание, выговор и даже отчисление из школы.

Но несмотря на это, специалист выразила сомнение в необходимом ресурсе для соблюдения данных требований. «Ведь кто-то ведь должен будет следить за хранением мобильников, следить, все ли их сдают, берут ли обратно свои телефоны, а не чужие», - пояснила она. «Опять-таки, можно сдать один телефон, а другой взять с собой», - добавила Неля Лебедева.

По словам юриста, в каждой школе есть совет родителей и преподавателей, которые должны самостоятельно решить данный вопрос на местом уровне.