Зоозащитники: в Пскове не занимаются бездомными собаками, пока они не нападают на людей

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В Пскове не занимаются бездомными собаками, потому что они пока не нападают на людей, уверены зоозащитники. Об этом сообщила директор АНЗО «Шанс» Мария Величко.

По её мнению, «если бы в городе людей за попы кусали собаки, господин Братчиков [глава администрации Пскова - ред.] нашел бы деньги, чтобы наладить работу с этими собаками».

В марте в Печорском районе на десятилетнего ребёнка напала собака. После этого администрация муниципалитета сразу решила заключить с «Шансом» контракт на отлов диких животных. Мария Величко отметила, что сейчас «Шансу» помогают обычные люди, а отдачи от администрации они не видят.