Новый Chery Tiggo 8 Prо уже можно купить в Пскове

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Новинку Chery Tiggo 8 Prо презентовали псковичам 17 марта. Мероприятие состоялось в гостевом доме «У Покровки». С 18 марта стартовали продажи нового кроссовера.

Участниками презентации стали местные жители, которые рассматривают данный автомобиль для покупки, а также те, кто принял участие в конкурсе в группе «Chery Псков», ответив правильно на четыре вопроса.

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Городской семиместный кроссовер спортивного стиля имеет панорамную крышу, кожаный салон и мощный двигатель 1.6TGDI. Цифровая зона управления и бесконтактное открытие багажника порадуют владельца удобством и простотой, а наружная подсветка добавит ярких красок.

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Официальным дилером бренда Chery в Псковской области является дилерский центр «Автомобильный центр Псков». Компания предлагает клиентам полный модельный ряд, цветовую гамму, а также оригинальные аксессуары и запчасти. Псковичам помогут выбрать автомобиль желаемого класса, комплектации, цвета и цены.

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Записаться на тест-драйв и узнать подробности о новом кроссовере TIGGO 8 PRO вы можете в ЧЕРИ ЦЕНТР Псков (ООО «Автомобильный Центр Псков») - Официальный дилер СHERY по адресу: улица Ижорского батальона, 36.

Телефон: 8 (8112) 79-79-80

Сайт: https://acpskov.chery.ru/