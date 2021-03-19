Пес Берт из псковского приюта «Лесопилка» срочно нуждается в лекарствах

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Алабай Берт с 2013 года живет в псковском зооприюте «Лесопилка» и находится на особом контроле у зоозащитников из-за необходимости постоянного приема препаратов и определенной диете по питанию. Однако уже завтра у Берта закончатся лекарства и ему ни в коем случае нельзя прерывать курс, сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Волонтеры зооприюта рассказали, что ранее на просьбы о необходимости препаратов для Берта всегда откликались люди, но сейчас тяжелая ситуация. «Это значит, что с завтрашнего дня наш улыбчивый джентльмен начнет худеть и чувствовать себя хуже. Но ведь мы смогли на протяжении нескольких лет дарить ему сытую и счастливую жизнь? Пожалуйста, не бросайте его сейчас!» - обратились к псковичам зоозащитники.

Жизненно необходимые препараты для алабая Берта - это «Креон 25000» или «Эрмиталь 25000». Без них Берт медленно начнет погибать.

Привезти лекарства для Берта можно в приют «Лесопилка» по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7. Берт очень доброжелательный и позитивный пес. Несмотря на свой возраст и непростую судьбу, он очень любит, когда ему уделяют немножечко времени.