В эфире ПАИ-live Александр Братчиков рассказал о ремонте псковских дорог, мостов и набережных

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Весна это время, когда в регионах массово начинается ремонт дорог. Псковичи не всегда с радостью реагируют на новости о ремонте дорог, так как это означает перекрытие главных магистралей. О том, какие масштабные проекты запланированы в ближайшее время и стоит ли ожидать пробок, рассказал в эфире ПАИ-live Александр Братчиков глава администрации Пскова.

- Сегодняшняя тема – дороги и немножко дураки. Весной она дежурная: ремонты, уборка и так далее. Пару недель назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников собирал подрядчиков и устраивал им очередной сеанс пропедевтики. На ваш взгляд, за это время удалось что-то поменять в работе подрядчиков или, как говорится, «других у нас для вас нет – работайте с этими»?

- По-разному можно отнестись к этому вопросу. То, что собирал и «вставлял» – это абсолютно правильно, я считаю. Потому что необходимо «вставлять», иначе расслабляются. Что поменялось – по крайней мере, город достаточно чистый.

О ремонте дорог зимой и пробках, о планах на 9 мая, о грядущей реконструкции Ольгинского моста, о Финском парке и набережной Псковы, о рынке на Четырёх углах, о ремонте набережных и бренде Пскова читайте на сайте Псковского агентства информации.