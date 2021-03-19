Скульптуру динозавра из Опочки включили в путеводитель «100 самых необычных памятников России»

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Сварщик-любитель из Опочки Роман Кириллов смастерил Динозавра из автохлама, который стал известным на всю Россию. Теперь его скульптуру включили в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России».

Конкурс «СкульпТУТУра», в котором поучаствовал псковский Динозавр, проходил по инициативе сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Более 320 тысяч человек участвовали в голосование за лучших скульптур России. Самые интересные памятники вошли в энциклопедию. Псковскому динозавру сделали 3D модель.

Помимо динозавра в энциклопедию включили ещё несколько необычных памятников животным: «Мышь-купчиха» из Мышкина, «Йошкин кот» из Йошкар-Олы, «Комар – хранитель Сибири» из Ямало-Ненецкого АО, «Котёнок с улицы Лизюкова» из Воронежа, «Крокодил с птичкой» из Иванова, «Конь в пальто» из Сочи, памятник собаке Бобке из Костромской области, памятник коту Семёну из Мурманской области, кошке Матроске из Приморского края и другие объекты.