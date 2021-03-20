С 20 марта в Псковской инфекционке начнет принимать пульмонолог

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С 20 марта в Псковской областной инфекционной больнице начинается амбулаторный приём пульмонолога. Об этом работники медучреждения сообщили в своём Instagram-аккаунте.

Записаться на приём к специалисту можно через систему Промед. Кроме того медики отметили, что скоро пульмонолог начнёт принимать и маленьких пациентов от пяти лет.

Среди показаний для направления к пульмонологу медики называют бронхиальную астму, ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения, осложненная или в стадии обострения, постковидный синдром, интерстициальные заболевания легких, в том числе саркоидоз.

Кроме того к пульмонологу можно обращаться с наследственно - детермированным заболеванием легких с поражением бронхолегочной системы, бронхоэктатической болезньюеспираторные или при наличии респираторных жалоб неясного генеза.

Перечень обследования: рентгенография грудной клетки в двух проекциях, спирометрия с бронхолитической пробой.

В рамках амбулаторного приёма дополительно могут провести такие дообследования как определение оксида азота и углерода в выдыхаемом воздухе и спирометрию с бронхолитической пробой.