Каждый третий пскович поступает в инфекционку в тяжёлом состоянии

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В тяжёлом состоянии в Псковскую областную инфекционную больницу поступает каждый третий человек. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региона.

В медучреждение привозят около 60 новых пациентов в день. В последнее время всё больше «запущенных» случаев: в тяжёлом состоянии поступает каждый третий.

«Врачи призывают вовремя обращаться к медикам с подозрением на коронавирус и не отказываться от госпитализации», — говорится в сообщении.

Медикам удаётся спасти пациентов даже со 100% поражением лёгких. Однако «надо помнить, что чудеса случаются не всегда. В случае подозрения на коронавирус и первых симптомах ОРВИ обязательно обращайтесь к врачу и не отказывайтесь от госпитализации», — призывают псковичей