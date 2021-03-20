Коронавирус в Псковской области: последние новости на 20 марта

.

В Псковской области, согласно официальным данным на 20 марта, еще 70 псковичей заболели коронавирусом. Больше всего новых случаев в Пскове и Печорском районе – 31 и 7 соответственно.

Как сообщает официальный telegram-канал Псковской области, общее количество инфицированных достигло 33 тысяч 613. Выздоровело за минувшие сутки 104 человека, всего – 22 тысячи 674. Умерло за время пандемии в Псковской области – 214 человек.

Лаборатории Псковской области провели за сутки провели 1 370 исследований на коронавируса, всего – 302 872.

Новости об очагах:

Очаг коронавируса в Себежском специальном профессиональном училище №1 снят с контроля Роспотребнадзора. В настоящее время в регионе остается активным один один очаг заболевания в Центре специального образования Островского района.

Статистика в муниципалитетах: